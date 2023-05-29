Arabistan Kralı Selman, Erdoğan'ı kutladı

Arabistan Kralı Selman, yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesini vesilesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kutladı.

Cumhurbaşkanlığı seçimini resmi olmaya sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanmasının ardından Suudi Arabistan Kralı Selman, Erdoğan'ı tebrik etti. Suudi Arabistan Kralı Selman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçilmesini kutlayarak, Türk halkına daha fazla alanda ilerleme ve bolluk, bereket diledi. İki ülke ve iki halk arasındaki ilişkileri öven Suudi Kral, iki ülke arasındaki ilişkilerin tüm alanda gelişmesi temennisinde bulundu.

Veliaht Prens Muhammed bin Selman da Erdoğan'a tebrik mesajı yolladı. - RİYAD

Sizce Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi? — Haberler.com (@Haberler) May 28, 2023