Apple'a 768 milyon sterlinlik 'eski telefonları bilinçli yavaşlatma' davası

Apple İngiltere'de milyonlarca müşterisine, eski telefonları gizlice yavaşlattığı gerekçesiyle tazminat ödemek zorunda kalabilir.

Tüketici hakları savunucusu Justin Gutmann'ın açtığı davada Apple, performansı artırması beklenen bir güncellemenin tam aksine işletim sistemini yüzde 58'e varan oranlarda yavaşlatmakla suçlanıyor.

Gutmann şirketin İngiltere'de 25 milyon müşterisine 768 milyon sterlin ödeme yapmasını talep ediyor.

Apple ise telefonların ömrünü hiçbir zaman bilinçli olarak yavaşlatmadığını savunuyor.

İngiltere'deki Rekabet Mahkemesi'ne yapılan başvuruda, şirketin telefonları yüksek bir maliyetle geri çağırıp tamir etme yükümlülüğüne girmemek için bunları bir yazılımla yavaşlattığı öne sürülüyor.

Söz konusu güncelleme Ocak 2017'de yayınlanmış ve iPhone 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, SE, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus ve X modellerini etkilemişti.

Apple, eski telefonların performansının yeni işletim sistemlerine yetmemesi ve aniden kapanması nedeniyle güncelleme kararı aldığını savunuyor.

'Telefonları geri çağırmalıydı'

Fakat Gutmann, yazılım güncellemesi yayınlandığında güncelleme notlarında buna dair bir bilginin olmadığına, şirketin bu güncellemeyle telefonların yavaşlayacağını kullanıcılara açıkça söylemediğine dikkat çekiyor, Apple'ın bunu yapmak yerine eski telefonları çağırarak pillerini değiştirmesi gerektiğini söylüyor.

Buna benzer bir dava iki yıl önce ABD'de sonuçlanmış, Apple 113 milyon dolar ödemek zorunda kalmıştı.

Davacı olan 33 ABD eyaleti Apple'ın eski telefonları yavaşlatarak tüketicileri yeni telefon almaya zorladığını iddia ediyordu.

Araştırma şirketi Enders Analysis'ten analist Claire Holubowskyj, "Yeni cihazlardaki teknolojiler eskilerine kıyasla kat kat gelişmiş oluyor, bu da yazılım güncellemelerinin eski cihazlarla uyumlu olmasını zorlaştırıyor" diyor ve ekliyor:

"Apple cirosunun yüzde 84'ünü yeni cihaz satışlarından kazanıyor ve bu yüzden, eski cihazları zorlayabilecek güncellemelerden sırf bu yüzden vazgeçmek istemiyor.

"Cihazların ve güncellemelerin eskiyen pilleri zorlaması devam ettikçe bu tip uygulamalar da görülmeye devam edecektir."