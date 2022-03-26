Antonov, Ukrayna'nın savaşta tahrip olan dev kargo uçağı için kampanya başlattı

Ukrayna merkezli uçak üretim ve servis firması Antonov Şirketi Genel Direktörü Sergii A Bychkov, Rusya'nın işgali sırasında büyük ölçüde tahrip olan AN- 225 Myria (Rüya) uçağının tamiri için uluslararası fon kampanyası başlattı. Antonov açıklamasında uzay mekiği ve roketi gibi büyük kargoları taşıyabilen Ukrayna'nın milli gururu dev uçağın, "AN-225 Mriya nakliye uçağının yeniden uçabilmesi için bir Uluslararası Fon kurulmasını öneriyoruz" dedi.

Genel Direktör Bychkov açıklamasında bir mühendislik başarısı olan uçağın, taşıma kapasitesi bakımından emsalsiz olduğunu ifade ederek 30 yıldır hizmet verdiğini ve özellikle Ukrayna için bir sembol haline geldiğini belirtti. Açıklamada "ANTONOV ekibi, modern dünyanın sembollerinden biri olan efsanevi uçağın tamamen kaybolmasını önlemenin ve AN-225 Mriya nakliye havacılık amiral gemisinin canlanmasına başlamanın gerekli olduğunu kararlılıkla değerlendiriyor" ifadeleri yer aldı.