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Antalyaspor Futbolcusu Hamas Referanslı Gol Sevinci Nedeniyle Gözaltına Alındı

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Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel'in, Trabzonspor maçında attığı gol sonrası yaptığı Hamas referanslı gol sevinci nedeniyle gözaltına alındığı açıklandı. Jehezkel'in adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Demirören Haber Ajansı ( Dha ) Antalyaspor’un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel'in, Süper Lig maçında Trabzonspor’a karşı attığı golden sonra, Hamas’ın 7 Ekim saldırılarının üzerinden 100 gün geçmesini hatırlattığı gol sevinci nedeniyle gözaltına alındığını duyurdu.

Jehezkel maçın 68. dakikasında Antalyaspor için skoru 1-1’e getiren golü kaydetti. Ardından kameralara doğru yönelen futbolcu, eline sarılmış beyaz sargıdaki “100 gün, 7 Ekim” yazısını ve Davud'un Yıldızı şeklini gösterdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan adli soruşturma başlatıldığını söyledi.

Dha, Jehezkel'in Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Spor Şube ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındığını ve ifadesinin ardından sabah erken saatlerde adliyeye sevk edileceğini aktardı.

Antalyaspor Kulübü Jehezkel’i kadro dışı bıraktı. Kulüp başkanı Sinan Boztepe, DHA'ya yaptığı açıklamada, "Milli değerler her şeyden üstündür, sözleşmesi feshedilecek" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da yaptığı yazılı açıklamada “kabul edilemez” olarak nitelendirdiği Jehezkel’in davranışını kınadı.

Antalyaspor'un futbolcuyu kadro dışı bırakma kararını “yerinde bulduğunu” belirten TFF yönetimi açıklamasında, “İnsanlık onurunu ve Türk toplumunun vicdanını rahatsız eden bu hareketin sorumluları ile ilgili gereğinin yapılacağından kamuoyunun şüphesi olmasın” ifadelerine yer verdi.

Antalyaspor'un formasının göğüs sponsoru Çağlayan Grup, Jehezkel’in sözleşmesinin feshedilmemesi halinde forma sponsorluğundan çekileceğini açıkladı.

Çağlayan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Çağlayan, X hesabında (eski adıyla Twitter) yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bu konuyu derhal klüp başkanımız sn Sinan Boztepe ve yönetiminden bazı arkadaşlarla görüştük , Futbolcu hakkında kadro dışı bırakılmasının yetmeyeceğini sözleşmesinin fesh edilerek sınır dışı edilmesi gerektiğini aksi takdirde Antalyasporumuza ve grup firmamıza da başka bir kararın yakışmayacağını , gerekli yaptırımın uygulanmadığı takdirde çok sevdiğimiz Antalyaspor’un sponsorluğundan çekileceğimizi kulüp yönetimine ilettik.”

28 yaşındaki hücum oyuncusu Antalyaspor’a sezon başında İsrail’in Hapoel Beer Sheva takımından transfer edildi. Jehezkel’in Antalyaspor ile Haziran 2026’ya kadar sözleşmesi bulunuyor.

Jehezkel bu sezon oynadığı 13 maçta altı gol ve iki asist kaydetti.

Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e yönelik saldırılarında yaklaşık 1200 kişi ölmüş, yüzlerce kişi de rehin alınmıştı. Hamas'ın elinde hala 120 civarında rehine bulunuyor.

İsrail ise 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor. Bu saldırılarda çoğunluğu çocuk ve kadın olmak üzere yaklaşık 24 bin Filistinli öldürüldü.

BBC

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