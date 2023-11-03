Antalya'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı

Antalya'nın merkez Kepez ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda, ellerindeki tarihi eserleri satmaya çalışan 5 şüpheli yakalandı. Operasyonda bin 504 parça tarihi eser ele geçirildi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, İl Jandarma Komutanlığı ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bazı kişilerin ellerinde bulunan tarihi eserleri satmaya çalıştığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler düzenlediği operasyonda Helenistik, Roma ve Likya dönemlerine ait olduğu belirtilen 656 sikke, 639 yüzük, 92 obje, 94 kolye ucu, 1 kolye, 5 taş obje, 13 mühür, 6 ok ve 1 taş heykel ele geçirdi.

Operasyon kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı.