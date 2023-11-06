Antalya'da Gazipaşa ilçesinde orman yangını kontrol altına alındı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen orman yangını, ekiplerin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 500 metrekare orman örtüsü zarar gördü.

Yangın, sabaha karşı saat 03.30 sıralarında ilçeye bağlı Karatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Ormanlık alandan alev ve dumanların yükseldiğini fark eden gözetleme ekipleri, durumu Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Yangın ihbarını alan ekipler, Kısa sürede olay yerine ulaştı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangına 2 arazöz, 1 ilk müdahale aracı, 1 orman muhafaza memuru, 8 işçi, 1 mühendisi ve köylüler ile müdahale edildi. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın, yapılan soğutma çalışmasının ardından tamamen söndürüldü.

Ekipler, yangınla ilgili çalışma başlattı. - ANTALYA