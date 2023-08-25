Antalya'nın Akseki ilçesi yakınlarında bozuk ormanlık alanda başlayan yangının ormanlık alana sıçramaması için ekipler müdahaleye başladı. Yangına helikopter, arazöz ve orman işçileriyle müdahale ediliyor.

Antalya'da bozuk ormanlık alanda başlayan yangına müdahale ediliyor

Ekipler yangının ormanlık alana sıçramaması için çalışıyor

ANTALYA - Antalya'nın Akseki ilçesi yakınlarında bozuk ormanlık alanda başlayan yangının ormanlık alana sıçramaması için ekipler müdahaleye başladı.

Yangın Akseki Menteşbey Mahallesi yolu üzerinde bulunan bozuk ormanlık alanda başladı. Alevlerin bozuk alanın altındaki bitişik ormanlık alana sıçramaması için harekete geçen ekipler söndürme çalışmalarına başladı. Yangına 1 helikopter havadan müdahale ederken çok sayıda arazöz ve orman işçisinin de karadan müdahalesi devam ediyor.