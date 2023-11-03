Antalya'da 1504 Parça Tarihi Eser Ele Geçirildi, 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

ANTALYA'da jandarmanın düzenlediği operasyonda 1504 parça tarihi eser ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'da Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kepez ilçesinde 5 şüphelinin ellerinde bulundurduğu tarihi eserleri satmaya çalıştığını belirleyince operasyon rüzenledi. Şüphelilerin evinde yapılan aramada, Helenistik, Roma ve Likya dönemlerine ait 656 adet sikke, 639 adet yüzük, 92 adet obje, 94 adet kolye ucu, 1 adet kolye, 5 adet taş obje, 13 adet müdür, 6 adet ok, 1 adet taş heykel olmak üzere toplam 1504 parça tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı. (DHA)