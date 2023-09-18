Antalya Alanya'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Alanya'daki orman yangınında 2'nci gün (2)

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yumaklı, " Antalya'nın Alanya ilçesindeki orman yangını havadan ve karadan yapılan etkin müdahaleler sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun" dedi.