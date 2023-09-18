Antalya Alanya'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını duyurdu. Yangından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
Alanya'daki orman yangınında 2'nci gün (2)
Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yumaklı, " Antalya'nın Alanya ilçesindeki orman yangını havadan ve karadan yapılan etkin müdahaleler sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun" dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya