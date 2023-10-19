Antakya'da halatla çekilerek yıkılan 9 katlı bina anı cep telefonuna kaydedildi

Hatay'ın Antakya ilçesinde halatla çekilerek yıkılan 9 katlı binanın yerle bir olma anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor. Enkazın büyük bir bölümünün kaldırıldığı Antakya'da binalar; dinamit ve iş makinesiyle yıkılıyor. İlçe merkezi 75. Yıl Bulvarı üzerinde bulunan 9 katlı bir bina da iş makinesiyle, halat bağlanarak yıkıldı. Kontrollü olarak gerçekleştirilen yıkımda herhangi bir sorun yaşanmadı. Yıkım anı cep telefonu kamerasına yansıdı. - HATAY