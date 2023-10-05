Anne XL Bully cinsi köpekten kanlar içinde kurtaran annenim sokak ortasında çocuğuna sarılması yürek burktu

Anne, X Bully cinsi köpeğin vahşi saldırısına uğrayan 20 aylık bebeğini köpekten kurtardı. Anne ortasında çocuğunu kollarına alarak uzun süre sakinleştirmeye çalıştı.

Yoldan geçen vatandaşlar kadını teselli etmeye çalıştı.

Saldırısı sonrası olay yerine gelen polis ekipleri köpek sahibini gözaltına aldı.

Görüntüleri kaydeden bir tanık, "Çığlıkları duydum ve etrafta çok sayıda görgü tanığı vardı. Hilton'daki çalışanlar harikaydı. Çok hızlı bir şekilde dışarı çıktılar ve ilk yardım malzemelerini getirdiler. Ardından bayanı ve bebeğini otele geri götürdüler.

"Polisler saniyeler içinde geldi.. Yaklaşık altı araba, bir ambulans, bir köpek birimi ve burada yaklaşık 20 memur vardı. Çocuğun üst bacağında çok büyük bir ısırık izi gördüm. Ambulansta daha fazla bandaj yapacaklardı. Anne sadece çığlık atıyor ve ağlıyordu" dedi.

Başka bir görgü tanığı da şunları söyledi: "Annenin çığlık attığını duyduğumda dışarı çıktım. Çocuğun sol üst kalçasında bir ısırık izi vardı. Kanıyordu ve o da bağırıyordu.

Hastaneye kaldırılan bebeğin durumunun iyi olduğu belirtilirken gözaltına alınan köpeğin sahibi hakkında ihmalkarlık suçlamasından dava açıldı.