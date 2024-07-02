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Ankara'dan Suriye'nin kuzeyindeki 'Türk bayrağına saldırı' görüntülerine tepki

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Suriye’nin kuzeyinde, 'Türk bayrağına zarar verilmesi' dahil yaşanan bazı olaylara ilişkin Ankara’dan tepki mesajları geliyor.

Suriye’nin kuzeyinde, 'Türk bayrağına zarar verilmesi' dahil yaşanan bazı olaylara ilişkin Ankara’dan tepki mesajları geliyor.

Türk Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, Kayseri’de yaşanan olayların, Türkiye sınırı dışında “provokasyonlara malzeme yapıldığı” savunuldu.

Açıklamada “Türkiye'nin Suriye halkının esenliği için gösterdiği çabalar ve ilkeli duruşu, her türlü provokasyonun üzerindedir” denildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

X hesabından açıklama yapan Tunç, “Sosyal medya platformlarında yayınlanan görüntülerde yer alan Türk Bayrağımıza yönelik saldırılarda bulunulmasıyla ilgili, resen soruşturma başlatılmıştır” mesajını verdi.

Tunç, ‘Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılamak’ suçundan soruşturma açıldığını kaydetti.

Uluslararası ajanslar El Bab ve Azez'de, 1 Haziran'da yaşanan olaylara ait görüntüler aktarıyor.

Ajansların bölgeden geçtiği fotoğraflarda yakılan ve zarar verilen TIR'lar bulunuyor.

Fransız AFP haber ajansının El Bab'tan geçtiği görüntülerde farklı noktalarda araçların yakıldığı ve binalara zarar verildiği görülüyor.

El Bab'taki AFP muhabiri ateş açılan araçlar olduğunu aktarıyor.

Bölgede bulunan Türkiye'nin bazı askeri üsleri çevresinde de toplanıldığı görülüyor.

El Bab'taki olayların büyümesi sonrası Türk güvenlik birimleri, bölgeye takviye kuvvet gönderdi.

Hedef alınan binalar arasında PTT bürolarının olduğu kaydediliyor.

Bölgede yaşanan olayların Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye lideri Beşar Esad arasındaki olası görüşme haberleri ile de ilişkilendiriliyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bu hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşme, Erdoğan ve Esad arasındaki olası görüşme bağlamında da önemli görülüyor.

Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Beşir Esad'ın geçen hafta yaptığı açıklamalar, 2022 sonunda başlayan ancak geçen yıl kesilen Ankara-Şam normalleşme süreci açısından yeni bir dönemin başlayabileceğini gösterdi.

BBC

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