Ankara'da saatler 09.05'i gösterdiğinde hayat durdu
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikabinin 85. yılında saatler 09.05'i gösterdiğinde Başkentte hayat durdu. Ankara sokaklarında sirenlerin çalması ile birlikte otomobillerinden inen vatandaşlar saygı duruşuna geçti. Görevli polisler ise selam durdu.
Ankara'da saatler 09.05'i gösterdiğinde hayat durdu
ANKARA - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikabinin 85. yılında saatler 09.05'i gösterdiğinde Başkentte hayat durdu.
Ankara sokaklarında sirenlerin çalması ile birlikte otomobillerinden inen vatandaşlar saygı duruşuna geçti. Görevli polisler ise selam durdu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya