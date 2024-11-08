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Azerbaycan Zafer Günü Ankara'da Konserle Kutlandı

Azerbaycan Zafer Günü Ankara'da Konserle Kutlandı
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ANKARA'da, Azerbaycan Büyükelçiliği tarafından '8 Kasım Azerbaycan Zafer Günü' dolayısıyla 'Selam Türk'ün Bayrağına' temalı konser düzenledi.

ANKARA'da, Azerbaycan Büyükelçiliği tarafından '8 Kasım Azerbaycan Zafer Günü' dolayısıyla 'Selam Türk'ün Bayrağına' temalı konser düzenledi.

2'nci Karabağ Savaşı'nın kazanılması dolayısıyla kutlanan '8 Kasım Zafer Günü', Azerbaycan Büyükelçiliği, Ankara Ahmed Cevad Enstitüsü ile Türk Kültür ve Sanatları Ortak Yönetimi tarafından Ankara Ticaret Odası Kongre Merkezi'nde düzenlenen konserle kutlandı. Konser, Ankara Devlet Opera ve Balesi Orkestrası, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, TRT Ankara Radyosu Çoksesli Korosu ve Ankara Devlet Çoksesli Korosu tarafından verildi.

Konsere, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Reşat Memmedov katıldı. Burada konuşan Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Reşat Memmedov, "Azerbaycan'ın şanlı zaferinin 4'üncü yıl dönümü Türkiye'de bütün Türk Devletlerinin katılmasıyla kutladığımız bugünde bizimle birlikte olmanızdan büyük memnuniyet duyarız ve sevincimizi paylaştığınız için teşekkür ederiz. 4 yıl önce bugün Azerbaycan'ın Muzaffer Ordusu Karabağ'ın incisi Azerbaycan'ın kültür beşiği Şuşa'nın işgalden kurtulduğu ve Sayın Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev'in kararnamesi ile '8 Kasım Zafer Günü' olarak ilan edildi. 4 yıldır ki bu tarihi işgal altında olan topraklarımızın özgür bırakılmasıyla halkımızın en mutlu günlerinden biridir. 2023 yılının eylül ayında gerçekleştirilen 23 saatlik antiterör operasyonu ile şanlı ordumuz, Azerbaycan'ın egemenliğini bütün topraklarımızda tesis etti. Bağımsızlığımızı kazandıktan, 30 yıldan fazla geçtikten sonra 3 renkli şanlı bayrağımız ülkemizin her bir karışında gururla dalgalanıyor. Kazandığımız bu zafer yalnız Azerbaycan'ın değil bütün Türk dünyasının tarihinde mühim dönüş noktası oldu" dedi.

Sözlerine, Azerbaycan ordusunun 'Vatan Muharebesi'nde' şehit olanlara rahmet ve gazi olanlara acil şifalar dilediğini ifade ederek başlayan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehit ve gazilerin kahramanlıkları ve aziz hatıralarının ebediyen yad edileceğini söyleyerek, "Bundan 4 yıl önce, Azerbaycan ordusunun her bir kahraman askeri; Vatan Muharebesi'nde 'Sinesini harbe meydan ederek' namusu bildiği Karabağ'ı kurtarmak için varını yoğunu ortaya koymuş ve 44 günlük mücadele boyunca destanlar yazmıştır. 3 renkli Azerbaycan bayrağını, Şuşa'da, Hankendi'de ve tüm Karabağ'da dalgalandıran bu kahraman ordunun, öz toprakları olan Karabağ'ı geri almak için gösterdiği cesaret, disiplin ve kararlılık; hem Azerbaycan hem Türk tarihinin altın sayfalarında müstesna yerini almıştır" diye konuştu.

'ZENGEZUR KORİDORU'NUN HAYATA GEÇİRİLMESİNİ BEKLİYORUZ'

Kazanılan zaferle, Azerbaycan ve Ermenistan arasında, kalıcı barışın tesis edilmesine yönelik tarihi bir fırsat kapısı açıldığını aktaran Güler, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Ermenistan'ın da bunun bilincinde olarak hareket etmesini umut ediyoruz. Zira, Kafkasya bölgesinin artık çatışmaya değil, dostluk ve iş birliğine ihtiyacı vardır. Bölgenin istikrar ve refahı için, kapsamlı bir normalleşmenin bir an önce sağlanması yegane beklentimizdir. Bölge ülkelerine, yeni ekonomik ve ticari imkanlar sağlayacak ve kalıcı barışa hizmet edecek Zengezur Koridorunun da anlaşmalar doğrultusunda hayata geçirilmesini bekliyoruz. Türkiye olarak bu konuda üzerimize düşen her türlü çabayı gösteriyoruz. Atalarımızdan bizlere kalan dayanışma mirasını daha yukarılara taşıma ülkümüz, her birimize ayrı ayrı ve tarihi bir sorumluluk yüklemektedir. Ayrıca, Türk ve Azerbaycan arasındaki güçlü entegrasyon; 2 ülke arasında olduğu kadar, başta Kafkasya olmak üzere bölgesel barış ve istikrarın devamı için de vazgeçilmez önemdedir. Sonuç olarak 'İki Devlet, Tek Millet' anlayışıyla bugüne kadar yürüdüğümüz bu yolda, bundan sonra da kararlı bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz, sürdüreceğiz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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