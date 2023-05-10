Ankara'da Avrupa Günü resepsiyonu düzenlendi

Avrupa Birliği'nin (AB) temellerinin atıldığı 9 Mayıs Avrupa Günü resepsiyonu, Ankara'da 'Dayanışma' temasıyla kutlandı. AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Kemal Bozay'ın da katıldığı etkinlikte, Türkiye'nin deprem sonrası AB ve dünya ülkelerinden aldığı desteğe vurgu yapıldı.

ANKARA'da, Avrupa Birliği'nin (AB) temellerinin atıldığı 9 Mayıs Avrupa Günü resepsiyonu düzenlendi.

AB'nin temellerinin atıldığı 9 Mayıs, Ankara'da Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bu yıl 'Dayanışma' temasıyla kutlanıyor. 'Birlikte güçlüyüz' sloganı ile Türkiye genelinde düzenlenen etkinliklerin Ankara ayağı, AB Türkiye Delegasyonu ev sahipliğinde CerModern'de düzenlendi. Programa AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Dışişleri Bakan Yardımcısı Kemal Bozay, bazı ülkelerin yabancı misyon temsilcilikleri ve davetliler katıldı.

Etkinlik, konuşmaların ardından müzik dinletisi ile devam etti.