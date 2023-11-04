Amsterdam'da İsrail'in saldırılarına tepki gösteren grup

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bir grup, Gazze'deki çocukların yaşamlarını yitirmelerini canlandırarak İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi. Blind adlı grup, İsrail'in saldırılarında çocukların hayatını kaybetmesini ve Gazzelilerin yaşadıkları acıyı, ortaya koydukları gösteriyle canlandırdı.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bir grup, Gazze'deki çocukların yaşamlarını yitirmelerini canlandırarak İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi.

Amsterdam'ın Dam Meydanı'nda bir araya gelen Blind (kör) adlı grup, İsrail'in saldırılarında çocukların hayatını kaybetmesini ve Gazzelilerin yaşadıkları acıyı, ortaya koydukları gösteriyle canlandırdı.

Siren ve uçak sesleriyle başlayan gösteride, bomba sesi efektiyle yere yatan grup, daha sonra dumanların arasında hayatını kaybeden çocuklarını aramaya başladı.

Kefenlere sarılmış çocuk bedenlerini temsil eden beyaz kumaş içindeki nesneleri elleriyle havaya kaldırarak bağıran gruptakiler, daha sonra bu nesneleri yan yana dizerek üzerlerine beyaz karanfil bıraktı.

Grup, Gazze'deki çocuk ölümlerine sessiz kalınmasını protesto için, üzerlerinde "ABD", "AB (Avrupa Birliği)", "İngiltere" ve "İnsanlık" yazılı yelekler giyip gözlerini bağladı.

Ellerinde " Filistin'de her 15 dakikada bir çocuk ölüyor", "3900 çocuk öldürüldü, 2500 çocuk kayıp" yazılı dövizler taşıyan izleyicilerin bazılarının, birbirlerine sarılarak ağladıkları görüldü.

Yoğun yağış altında geçen gösteriye katılanlar sık sık "Özgür Filistin" sloganları attı.

-"Dünya'yı Filistin'i görmeye davet ediyoruz"

Blind ekibinin bağımsız bir inisiyatif olarak bir araya geldiğini belirten Ahmet Aydın, Filistin'de yaşananlara sessiz kalamadıklarını dile getirdi.

Aydın, " Filistin'i görmeyen, Filistin'e sağır olan, kör olan dünyayı, Filistin'i görmeye davet ediyoruz." dedi.

"Kendimi Gazze'de hissettim"

Gösteride, bombardımanda bebeğini kaybeden anne rolünü oynayan Hollandalı Agathe Schoon, "Kendimi gerçekten Gazze'de gibi hissettim. Kendimi bebeğini kaybeden bir anne gibi hissettim. Etrafımdakiler korkmuş ve kızgın bir halde ne yapacaklarını bilemeden sadece etraftaki ölü bedenlere bakarak ağlıyorlardı." diye konuştu.

Filistin'de yaşananların durdurulması ve insanların öldürülmemesi gerektiği mesajını verdiklerini kaydeden Schoon, "ABD, lütfen İsrail'i desteklemeyi bırak. Hollanda, İsrail'i desteklemeyi ve arkalarında durmayı bırakın. Yeter yeter yeter!" ifadelerini kullandı.

"Harekete geçmek için kaç bebek cesedi gerekli"

Üzerinde AB yazılı yelek giyen sanatçı Nina Linde Lauger, gözü kapalı şekilde durmasının, AB'deki politikacıların çocuk ölümlerine olan duyarsızlığını temsil ettiğini söyledi.

Lauger, "Gözlerim kapalı ve ellerim kanlı şekilde AB yeleği giyerek bu etkinlikte rol aldım. AB'nin, Gazze'de yaşananlardan sorumlu olduğunu düşünüyorum." dedi.

Konuşmakta zorlanan ve röportaj esansında sık sık ağlayan Lauger, "Batılı beyazların Gazze'de yaşananlara karşı harekete geçmesi için daha kaç bebek cesedi gerekli." diye konuştu.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 25'e yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 3 bin 900'ü çocuk, 2 bin 509'u kadın olmak üzere 9 bin 488 Filistinli öldürüldü, en az 24 bin kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 144 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 58 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.