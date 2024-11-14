Amsterdam'da İnsan Kaçakçılığı Operasyonu: Türk Vatandaşı Gözaltına Alındı

Hollanda'da'nın başkenti Amsterdam'daki Schipol Havalimanı'nda 44 yaşındaki bir Türk vatandaşı, uluslararası insan kaçakçılığı şebekelerine tekne ve ekipman temin ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Soruşturmayı yürüten Belçika yargısına göre, yakalanan Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna sahip kişi, uluslararası insan kaçakçılığı soruşturmasında "büyük balıklardan" biri.

Belçika ve İngiltere güvenlik birimleri, Manş Denizi üzerinden teknelerle Fransa'dan İngiltere'ye insan kaçırdığı belirlenen bir suç şebekesini takibe aldı.

Avrupa Birliği (AB) Yargı Kurumu (Eurojust) ile AB Polis Teşkilatı (Europol) öncülüğünde Belçika, Hollanda ve İngiltere'nin katılımıyla bir ortak soruşturma ekibi oluşturuldu.

Belçika'daki Brugge Savcılığı, kimliği saptanan suç örgütü üyeleri hakkında yakalama emri çıkardı.

Ortak soruşturma kapsamında, Çarşamba öğleden sonra Türkiye'den Amsterdam Schipol Havalimanı'na seyahat eden ve Türk pasaportu taşıyan 44 yaşındaki bir erkek gözaltına alındı.

Eurojust'a göre, gözaltına alınan kişi, Fransa'nın kuzeyindeki uluslararası insan kaçakçılığı şebekelerine büyük ölçekli tekne, motor, can yeleği gibi ekipman tedarik eden bir şebekenin lideri.

Soruşturmayı yürüten Brugge Savcılığı'nın talebi üzerine, gözaltına alınan Türk vatandaşı zanlının Belçika'ya iade edileceği bildirildi.

Savcılık yetkililerine göre, Amsterdam'da yakalanan Türk vatandaşı, uluslararası insan kaçakçılığı soruşturmasının "büyük balıklarından" biri.

Savcılık sözcüsü Griet De Perst, Belçika medyasına yaptığı açıklamada, "Zanlının yakalanması, organize insan kaçakçılığına ilişkin en kapsamlı soruşturmalardan birinde önemli bir kilometre taşıdır" dedi.

Şebeke, Türkiye'den tedarik edilen malzemeleri Avrupa'daki insan kaçaklarına gönderiyordu. Eurojust'a göre, suç örgütleri insan kaçakçılığı için Hollanda'yı "hazırlık üssü" olarak kullanıyordu.

Türkiye'den Hollanda'ya getirilen ekipmanlar, buradan Belçika ve Fransa'ya aktarılıyordu. Tekne ve diğer ekipmanlar, sığınmacıların Manş Denizi üzerinden kaçak yollarla Fransa'dan İngiltere'ye götürülmesi için kullanılıyordu.

AB Yargı Kurumu'na göre, bu tekneler çok tehlikeli ve açık denizde kullanılmaya uygun değil. Bu yıl, söz konusu ekipmanlar ile İngiltere'ye gitmeye çalışan 50'den fazla kişi yaşamını yitirdi.