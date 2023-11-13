Amsterdam'da iklim değişikliği eylemi: 85.000 kişi yürüdü
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Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da on binlerce kişi, iklim değişikliğine karşı mücadele için yürüyüş düzenledi. Tahminlere göre 85.000 kişi katıldı ve yürüyüş olaysız bir şekilde gerçekleşti.
LAHEY, 13 Kasım (Xinhua) -- Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da Pazar günü on binlerce kişi yürüyüş yaparak iklim değişikliğinden kaynaklanan zorluklarla mücadele için eylem çağrısında bulundu.
Organizatörlere göre yürüyüşe tahminen 85.000 kişi katıldı.
Amsterdam şehir merkezindeki Dam Meydanı'ndan başlayan yürüyüş yine şehir merkezindeki Müze Meydanı'nda sona erdi. Büyük katılım oranına rağmen yürüyüş olaysız gerçekleşti.
Hollanda medyasında çıkan haberlere göre, katılımcı sayısı bakımından Hollanda'da düzenlenen benzeri gösterilerin en büyüğü olan yürüyüş, iki yıl önce Amsterdam'da 40.000 kişinin katılımıyla düzenlenen gösteriyi geride bıraktı.