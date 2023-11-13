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Amsterdam'da iklim değişikliği eylemi: 85.000 kişi yürüdü

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da on binlerce kişi, iklim değişikliğine karşı mücadele için yürüyüş düzenledi. Tahminlere göre 85.000 kişi katıldı ve yürüyüş olaysız bir şekilde gerçekleşti.