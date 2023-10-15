Amsterdam'da Filistin'e Destek Gösterisinde 3 Kişi Gözaltına Alındı

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde 3 kişi gözaltına alındı.

Amsterdam'ın Dam Meydanı'nda düzenlenen gösteriye katılan yaklaşık 15 bin kişi şehrin batısındaki Westerpark'a doğru yürüyüşe geçti.

İngilizce ve Arapça "Özgür Filistin" ve "Nehirden denize özgür Filistin" sloganları atan göstericiler, yürüyüş sırasında Filistin, Türkiye ve diğer Müslüman ülkelerin bayraklarını salladı.

Göstericiler ellerinde "Çocukları öldürmek meşru müdafaa değildir", "Etnik temizlik meşru müdafaa değildir", "İsrail yine çocukları öldürüyor", "Apartheid'i durdurun, Soykırımı durdurun", "Filistinliler için adalet nerede", "Filistinlilerin hayatı önemlidir", "Hey Rutte! Filistinliler için de ses çıkar", "İsrail terörüne son ver" yazılı dövizler taşıdı.

Geniş güvenlik önlemleriyle gerçekleştirilen gösteri yaklaşık 2,5 saat sürdü.

Yürüyüşün güzergahı değiştirildi

Kentteki İkinci Dünya Savaşı'nda ilk baskınların yapıldığı eski Yahudi mahallesi Jonas Daniel Meijer Meydanı'nda tamamlanması planlanan gösterinin güzergahı Hollandalı makamların baskısıyla değiştirilerek Westerpark'a yönlendirildi.

Gösteriyi organize eden Filistinli dernekler yürüyüş güzergahının değiştirilmesinden dolayı hayal kırıklığına uğradıklarını belirtmişti.

Gösterilerde 3 kişi gözaltına alındı

Hollanda polisi X'ten yaptığı açıklamada, gösteriler sırasında 1'i Hamas bayrağı açan, 2'si yüzlerini kapatarak polise mukavemet eden 3 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Hollanda'nın geçici hükümetinin Başbakanı Mark Rutte, belediye başkanlarının Hamas yanlısı gösterilere müdahale edeceğini açıklamıştı.

Rutte, Temsilciler Meclisinde yaptığı konuşmada, Filistinlilerin Hollanda'da gösteri yapma hakkına sahip olduğunu ancak gösteride antisemitik söylemlerin ve Hamas yanlısı açıklamaların "kabul edilemez" olduğunu dile getirmişti.