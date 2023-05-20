Amsterdam'da Cumhurbaşkanı Seçimi için uzun kuyruklar oluştu

Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turundaki oy kullanma işlemi nedeniyle Amsterdam'daki Rhone Etkinlik ve Kongre Merkezi önünde uzun kuyruklar oluştu. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı Türk vatandaşları, oy kullanmak için erken saatlerden itibaren merkeze akın etti.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turundaki oy kullanma işlemi nedeniyle oylamanın yapıldığı Rhone Etkinlik ve Kongre Merkezi önünde uzun kuyruklar oluştu.

Amsterdam'daki yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı Türk vatandaşları, yerel saat ile 08.00'den itibaren Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için Rhone Etkinlik Merkezi'ne gelip oylarını kullanmaya başladı.

Seçmenler sebebiyle Rhone Etkinlik Merkezi'nin girişinden başlayan yaklaşık 200 metrelik kuyruk binanın etrafını kaplarken, oy kullanma merkezinde ve çevresinde güvenlik önlemleri alındı.

Türkiye'nin Amsterdam Başkonsolosu Mahmut Burak Ersoy, AA muhabirine, "Vatandaşlarımız ilk gün sabah itibariyle sandıklara yoğun ilgi gösterdi. Sandıkların açılmasından sonra vatandaşlarımıza hızlı şekilde oy kullandırmaya başladık." dedi.

Ersoy, "Özellikle cumartesi ve pazar günlerinde yoğun katılım olacağını öngörüyoruz. Hazırlıklarımızı buna göre yaptık." dedi.

Oy kullanma işlemlerinin başladığı ve bittiği saatlerin ilk tura göre birer saat genişletildiğini ifade eden Ersoy, "İlk tura nazaran sandık sayısını arttırdık. Vatandaşlarımız 24 Mayıs'a kadar 08.00-22.00 saatleri arasında 14 saat boyunca oy kullanabilecek." ifadelerini kullandı.

Hollanda medyası, seçimlere ve oluşan kuyruğa yoğun ilgi gösterilirken, muhabirlerin oy kullanmayı bekleyenlerle röportaj yaptığı görüldü.

14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde, Hollanda'da kayıtlı 286 bin 753 seçmenden 146 bin 179'u oy kullanmıştı.

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