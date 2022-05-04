Amerikan Merkez Bankası, enflasyonla mücadele için son yılların en yüksek faiz artışını yaptı - Haberler

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BBC

Amerikan Merkez Bankası, enflasyonla mücadele için son yılların en yüksek faiz artışını yaptı

BBC - Dünya
 - Güncelleme:
Amerikan Merkez Bankası, enflasyonla mücadele için son yılların en yüksek faiz artışını yaptı

Amerikan Merkez Bankası (Fed) son yılların en yüksek faiz artışına giderek faizi 50 baz puan yükseltti.

Amerikan Merkez Bankası ( Fed ) son yılların en yüksek faiz artışına giderek faizi 50 baz puan yükseltti.

2000 yılından beri ilk defa bu kadar yüksek bir faiz artışı gerçekleştiren Fed, yükselen enflasyon ile mücadele etmek için para politikasında sıkılaşmaya gideceğini duyurdu.

Faiz kararında yapılan açıklamada Çin'de Covid dolayısıyla alınan kısıtlamalar yüzünden arz tarafında yaşanabilecek sıkıntılar, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali gibi unsurlar dolayısıyla enflasyonun daha da yükselmesi riskinin bulunduğu aktarıldı.

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Enflasyon, Faiz, Fed, Dünya, Haberler

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