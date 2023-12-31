Amerikan Donanması Husilere Ait Tekneleri Vurdu

Amerikan donanması, Kızıldeniz’de mürettabatı bir konteyner gemisine çıkmaya çalışan Husilere ait “küçük tekneleri” vurdu.

ABD ordusundan yapılan açıklamada, Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgelerden dört teknenin Maersk Hangzhou isimli nakliye gemisine ateş açtığını ve gemiye metrelerce yaklaştığı ifade edildi.

Yakındaki ABD savaş gemilerinden kalkan helikopterler imdat çağrısına yanıt verdi. Üzerlerine ateş açılmasının ardından üç tekneyi "meşru müdafaa kapsamında" batırdı.

Üç teknedeki mürettebat öldürüldü. Dördüncü tekne ise kaçtı.

Bu Husilerin Kızıldeniz’deki ilk saldırısı değil. Kasım ayından bu yana Husi güçleri hayati önem taşıyan nakliye güzergahından geçen gemilere 100'den fazla kez silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve füze saldırısı düzenledi.

İran destekli Yemenli isyancı grup daha önce saldırılarının Gazze'deki savaşa tepki olarak İsrail bağlantılı gemilere yönelik olduğunu iddia etmişti.

ABD Merkez Komutanlığı (Centcom), saldırıya uğrayan Maersk Hangzhou adlı ticari geminin Singapur'a kayıtlı olduğunu ve Danimarkalı bir firma tarafından işletilip sahiplenildiğini açıkladı.

Dünyanın en büyük denizcilik şirketlerinden biri olan Maersk, Kızıldeniz'deki seferlerini 48 saat süreyle durdurduğunu açıkladı.

Firma bu rotayı kullanmaya birkaç gün önce, ABD ve müttefiklerinin bölgedeki gemileri korumak için bir misyon başlatmasının ardından yeniden başlamıştı.

Şirkete bağlı gemiler daha önce, saldırılar nedeniyle Ümit Burnu çevresinde çok daha uzun bir rotaya yönelmişti.

Dört Husi teknesi Yemen saatiyle 06.30 sularında (03:30 GMT) silahlarla saldırarak konteyner gemisinin 20 metre yakınına kadar yaklaştı ve mürettebat gemiye çıkmaya çalıştı. Centcom, gemi mürettebatının bir imdat çağrısı yaptığını ve güvenlik ekibinin de ateşe karşılık verdiğini söyledi.

Yakındaki USS Eisenhower uçak gemisinden ve USS Gravely destroyerinden kalkan helikopterler yardım çağrısına yanıt verdi ve "küçük teknelere sözlü çağrılar yapma sürecindeyken" ateş açıldı.

Centcom, helikopterlerin "kendilerini savunmak için ateşe karşılık verdiklerini, dört küçük bottan üçünü batırdıklarını ve mürettebatı öldürdüklerini" söyledi. Dördüncü teknenin "bölgeden kaçtığı" ve ABD personeli ya da ekipmanında herhangi bir hasar kaydedilmediği de eklendi.