Amazon Yolu Zirvesi 2023 Tamamlandı

Kolombiya'da gerçekleştirilen Amazon Yolu Zirvesi 2023 toplantısı sona erdi. Zirvede, Amazon Ormanları'nın korunması, yasa dışı ağaç kesiminin önlenmesi ve yerli haklarının korunması gibi konular ele alındı. Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, iki ülkenin işbirliğinin önemine vurgu yaparak iklim ve sürdürülebilir kalkınma tartışmalarında güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Kolombiya'da Amazon yağmur ormanlarının korunması amacıyla 6 Temmuz'da başlayan "Amazon Yolu Zirvesi 2023" toplantısı tamamlandı.

Kolombiya'nın Leticia kentinde gerçekleştirilen zirve, Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ve Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın da katılımıyla sona erdi.

"Amazon Yolu Zirvesi 2023" toplantılarında, Amazon Ormanları'nda yasa dışı ağaç kesiminin önlenmesi, uluslararası çevre suçlarıyla mücadele, yerli haklarının korunması ve bölgenin geliştirilmesi için kamu politikalarının teşvik edilmesi konuları ele alındı.

Lula da Silva, Kolombiya ve Brezilya'nın Amazon konusunda yaptığı işbirliğinin önemine işaret ederek iklim, biyolojik çeşitlilik, çölleşme ve sürdürülebilir kalkınma tartışmalarında iki ülkenin görüşlerinin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Petro da Amazon'un korunması için karbondan arındırılması hususunda ısrarcı olduklarını vurgulayarak fosil yakıtların, canlıların yaşamında son derece olumsuz bir etkiye yol açtığını belirtti.

Amazonlarda petrol arama ve madencilik faaliyetlerinin yasaklanmasının önemini hatırlatan Petro, Amazon Ormanları'nın koruma altına alınması için iki ülkenin ortaklaşa baskı yapmasına ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Leticia'daki zirveye katılan Bolivya, Ekvador, Guyana, Peru, Surinam ve Venezuela çevre bakanları, Amazon İşbirliği Anlaşması Örgütünün (OTCA) güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldı.

Kolombiya devlet başkanlığı basın biriminden yapılan açıklamada, Amazon Yolu Zirvesi 2023'ün Brezilya'nın Belen kentinde 8-9 Ağustos tarihlerinde yapılması beklenen Amazon Zirvesi'ne hazırlık niteliğinde olduğu bildirildi.