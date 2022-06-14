Amazon, drone'la ürün teslimatına bu yıl başlayacağını duyurdu

Amazon, yasal düzenlemeleri beklemek üzere bu yıl ilk kez müşterilerine drone'la kargo teslimatı yapacağını duyurdu.

E-ticaret sitesi tarafından yapılan açıklamada, uygulamanın öncelikle ABD'nin California şehrindeki Lockeford kasabasında hayata geçirileceği söylendi.

Amazon gerekli izinlerle alakalı Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve Lockeford'daki yerel yetkililerle birlikte çalıştıklarını belirtti. Ancak uygulamanın ne zaman başlayacağı kesin olarak ifade edilmedi.

Alışveriş devi, Lockeford'dan sonra hizmeti daha geniş bir alana yaymayı planladığını söyledi.

Amazon'un blogunda yer alan bir yazıda drone teslimatının sıklıkla bilim kurgu gibi hissettirdiği belirtilirken, "Ama bu yıl Lockeford'da yaşayan kullanıcılarımız, ilk kez kargoları hava yoluyla alabilecekler" diye yazıldı.

"Prime Air (drone teslimatı hizmetinin adı) ile ilgili geri dönüşler diğer yerlerdeki müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için oldukça önemli olacak."

Amazon, yaklaşık 4 bin drone'un paketleri Lockeford'daki müşterilerin arka bahçelerine bırakacak şekilde programlanacağını söyledi.

Drone'lar bir gözlemci tarafından kontrol edilmeyecek; bunun yerine diğer hava araçlarından, insanlardan, hayvanlardan ve karşılaşabilecekleri diğer engellerden kaçınmak üzere sensörler kullanacak.

Kullanıcılar, Amazon'un sitesinde Prime Air için uygun ürünleri listeyebilecek, daha sonra da tahmini varış süresini görebilecekler. Müşterilerin arka bahçelerine gelecek olan drone'lar, ürünü bahçeye bıraktıktan sonra oradan ayrılacak.

Şirket, hedefin paketleri bir saatten daha kısa sürede müşterilere güvenli bir şekilde ulaştırmak olduğunu söyledi.

Drone'larla teslimat yapma, Amazon'un uzun yıllardır gündeminde olan bir uygulama olsa da bazı sebeplerle bu zamana kadar ertelendi.

Amazon geçmişte, drone hizmeti vaatlerini "Prime" üyeliklerini artırmak için kullanmakla suçlanmıştı.

2013 yılında şirketin eski patronu ve kurucusu Jeff Bezos, beş yıl içinde gökyüzünü drone filolarıyla doldurma taahhüdünde bulundu. 2019 yılında ise Amazon, drone hizmetinin "aylar içinde" başlayacağını söyledi.

Aralık 2016'da şirket İngiltere'nin Cambridge kentinde başarılı bir deneme yaptı. Deneme sonucunda bir paket drone ile 13 dakikada teslim edildi.

Amazon, o tarihten beri, ABD'li süpermarket zinciri Walmart ve kargo firmaları FedEx ve UPS ile bazı ortak denemelerde de bulundu.

Başlangıçtan bu yana onlarca prototip oluşturduklarını belirten Amazon, farklı tasarım örneklerinin görsellerini de kullanıcılarıyla .