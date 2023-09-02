Amasya'da Şüpheli Çantalar Kontrollü Patlatıldı

Amasya'da bir pidecinin bahçesine bırakılan iki çanta, şüphe üzerine fünye ile kontrollü olarak patlatıldı. Çantalar boş çıktı.

AMASYA'da bir pidecinin bahçesine bırakılan iki çanta, şüphe üzerine fünye ile kontrollü olarak patlatıldı. Çantalar boş çıktı.

55 Evler Mahallesi Mehmet Varinli Caddesi'nde bir pidecinin bahçesine bırakılan 2 çantayı görenler şüphe üzerine durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Bölgeyi şeritle çeviren polis, yolu araç ve yaya trafiğine kapattı. Çağırılan bomba imha uzmanlıları, inceledikleri 2 çantayı fünye ile kontrollü patlattı. Çantalar boş çıktı.