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Amarika'da 19 Haziran kutlamalarında yapılan silahlı saldırılarda 1 kişi öldü 10 kişi yaralandı

Amarika'da 19 Haziran kutlamalarında yapılan silahlı saldırılarda 1 kişi öldü 10 kişi yaralandı

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Amerika'da 19 Haziran kölelikten kurtulma günü kutlamaları sırasında birden çok silahlı saldırı düzenlendi. Gece yarısı meydana gelen saldırılarda 1 kişi öldü. 10'dan fazla kişi yaralandı.

Amerika Birleşik devletlerinde 19 Haziran Kölelikten Kurtulma Bayramı kutlamalarında iki farklı saldırı meydana geldi. Illinois banliyösünde düzenlenen birkutlaması sırasında en az 20 kişiye ateş açıldı ve bu olayda bir kişi hayatını kaybetti. Olay, Illinois eyaletinde bir kutlama alanında saat 12.30 civarında gerçekleşti.

Amarika'da 19 Haziran kutlamalarında yapılan silahlı saldırılarda 1 kişi öldü 10 kişi yaralandı

300'den fazla kişinin katıldığı kutlamada silahlı saldırı düzenlendi.İki kişi kritik durumda olduğu bildirildi ve diğerleri hafif yaralar aldı. Olayın ardından bir kişi hayatını kaybetti. Olay yerini çembere alan polis ekipleri soruşturmayı sürdürüyor.

Amarika'da 19 Haziran kutlamalarında yapılan silahlı saldırılarda 1 kişi öldü 10 kişi yaralandı

Bu olay, Babalar Günü ve Juneteenth'i kapsayan tatil hafta sonunda gece boyunca gerçekleşen bir dizi şiddet olayından sadece biriydi.

Amarika'da 19 Haziran kutlamalarında yapılan silahlı saldırılarda 1 kişi öldü 10 kişi yaralandı

Aynı şekilde, Missouri, St. Louis'de, Pazar sabahı erken saatlerde, 18 yaşın altında en az 10 kişiye silahlı saldırı düzenlendi ve bu olayda bir genç hayatını kaybetti. Saldırının bir binanın içinde gerçekleştiği bildirildi.

Gençlerden birinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve hastaneye kaldırılan 10 yaralanın durumu hakkında bilgi verilmedi.

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

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