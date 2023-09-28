Alternatif Nobel Ödülü Kazananları Açıklandı

Bu yılın Alternatif Nobel Ödülü kazananları Kenya'dan Phyllis Omido, Kamboçya'dan Mother Nature Cambodia ve SOS Mediterranee oldu. Gana'dan Eunice Brookman-Amissah ise 2023 Onur Ödülü'ne layık görüldü.

"Alternatif Nobel Ödülü" olarak bilinen "The Right Livelihood Award"ın (Doğru Yaşam Ödülü) kazananları belli oldu.

Bu yılın ödüllerini, Kenya'dan çevre aktivisti Phyllis Omido, Kamboçya'dan çevre savunucusu grup Mother Nature Cambodia ve Avrupa merkezli sivil toplum kuruluşu SOS Mediterranee kazandı.

2023 Onur Ödülü ise Gana'dan kadın hakları savunucusu Eunice Brookman-Amissah'a verildi.

İsveç merkezli Right Livelihood Vakfından yapılan açıklamada, ödül kazananların "hayat kurtarmak, doğayı, dünyanın dört bir yanındaki toplulukların onurunu ve geçim kaynaklarını korumak için ayağa kalktıkları", "insanların sağlık, güvenlik, temiz çevre ve demokrasi hakları için mücadele ettikleri" vurgulandı.

Açıklamada, Mother Nature Cambodia'nın, "son derece kısıtlı demokratik bir ortamda Kamboçya'nın doğal çevresini korumaya yönelik korkusuz ve ilgi çekici aktivizmi" ile SOS Mediterranee'nin de "Akdeniz'de hayat kurtaran insani arama ve kurtarma operasyonları" gerçekleştirdiği için ödüllendirildiği kaydedildi.

Kenyalı çevre aktivisti Omido'nun "çevre hukuku alanını geliştirirken yerel toplulukların toprak ve çevre haklarını güvence altına almak için verdiği çığır açıcı mücadeleden dolayı" ödüle layık görüldüğü bildirilen açıklamada, Brookman-Amissah'ın Afrika'da kürtaj dahil olmak üzere kadın hakları konusunda yürüttüğü mücadele için onurlandırıldığı ifade edildi.

Bu yıl 68 ülkeden 170 adayın bulunduğu belirtilerek, ödüllerin 29 Kasım'da Stockholm'de düzenlenecek törenle sahiplerine verileceği kaydedildi.