Almanya ve Kolombiya iklim ve enerji alanlarında işbirliği için mutabakat imzaladı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, iklim ve enerji alanlarında işbirliğini geliştirmeyi öngören bir mutabakatın imzalandığını açıkladı. Scholz, iki ülkenin birbirinden uzakta olduğunu ancak küresel zorlukların üstesinden gelmek için ortak bir iradeye sahip olduklarını belirtti. İki ülke arasında oluşturulacak iklim ve enerji ortaklığı ile biyoçeşitlilik ve ormanların korunması ile iklim hedefleri için birlikte çaba sarf edileceği ifade edildi.

Almanya ve Kolombiya arasında iklim ve enerji alanlarında işbirliğini geliştirmeyi öngören bir mutabakatın imzalandığı bildirildi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ile Berlin'de yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Scholz, iki ülkenin birbirinden uzakta olduğunu ancak küresel zorlukların üstesinden gelmek için ortak bir iradeye sahip olduklarını belirtti.

Kolombiya'yı biyoçeşitliliğin ve iklimin korunması konusunda önemli bir ortak olarak nitelendiren Scholz, sürdürülebilir ekonomik kalkınma için Almanya ve Kolombiya arasında "iklim ve enerji ortaklığını" oluşturmak için bir mutabakat imzalandığı bilgisini paylaştı.

Scholz, böylelikle iki ülkenin iklimi koruma ve enerji konularında daha yoğun bir diyalog içine gireceğini ifade ederek, "Biyoçeşitlilik ve ormanların korunması ile iklim hedefleri için birlikte çaba sarf edeceğiz." dedi.

Rüzgar ve güneş enerjisinin yaygınlaşmasını teşvik etmek ve enerji verimliliğini artırmak istediklerini anlatan Scholz, özellikle de hidrojen kullanımına ilişkin işbirliğini yoğunlaştıracaklarını kaydetti.

Scholz, Almanya'nın ihtiyaç duyduğu gaz halindeki enerjinin büyük bölümünü gelecekte ithal etmek zorunda kalacağını aktararak, Almanya'nın bu konuda ortaklara ihtiyaç duyduğunu, Kolombiya'nın da bu ortaklardan biri olacağını söyledi.

Ukrayna-Rusya Savaşı'nı da görüşmede ele aldıklarını aktaran Scholz, Kolombiya'nın Ukrayna savaşına ilişkin Birleşmiş Milletler'de sergilediği tutumunun kendisini memnun ettiğini kaydetti.

Başbakan Scholz, çifte vatandaşlık ile ilgili bir soru üzerine, Almanya'da çoklu vatandaşlığın kabul edilmesine ilişkin bir yasayı çıkarma sürecinde olduklarını anımsatarak, "Bu, Alman vatandaşlığına geçenlerin geldikleri ülkenin vatandaşlığını muhafaza etmesi anlamına geliyor." dedi.

Bunun gerekli bir reform olduğunu aktaran Scholz, "Son düzlükteyiz, bu yıl gerçekleşecek." ifadesini kullandı.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ise Almanya ile yeşil hidrojen alanındaki işbirliğinin başarılı olabileceğini belirterek, Güney Amerika'nın yeşil hidrojen üretiminde büyük bir potansiyele, Güney Amerika ülkeleri arasında da Kolombiya'nın en büyük kapasiteye sahip olduğunu ifade etti.

Petro, bu konunun üzerinde çalışılmasına ilişkin iki ülkenin enerji bakanlıkları arasında bir ekip kurulacağını anlattı.