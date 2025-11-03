Almanya ve İsrail Liderlerinden Gazze İçin Görüşme
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde Gazze'deki ateşkesin istikrara kavuşturulması ve insani yardımın ulaşması konularını ele aldı.
ALMANYA Başbakanı Friedrich Merz'in, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüştüğü bildirildi.
Almanya Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Şansölye Friedrich Merz'in dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, Gazze'deki ateşkesin istikrara kavuşturulması için neler yapılabileceğinin ele alındığı kaydedildi. Açıklamada, iki liderin insani yardımın Gazze halkına güvenli ve yeterli bir şekilde ulaşması gerektiği konusunda mutabık kaldığı belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya