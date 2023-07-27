Almanya Vatandaşı Saskia Hahn Müslüman Oldu

Almanya vatandaşı Saskia Hahn, Cide İlçe Müftülüğünde düzenlenen ihtida merasimi ile Müslüman olarak 'İlayda' adını aldı.

Almanya vatandaşı Saskia Hahn, Cide İlçe Müftülüğünde düzenlenen ihtida merasimi ile Müslüman olarak "İlayda" adını aldı.

Almanya vatandaşı 28 yaşındaki Saskia Hahn, Kastamonu'nun Cide ilçesinde müftülüğe gelerek Müslüman olmak istediğini söyledi. Bunun üzerine Cide İlçe Müftülüğünde İlçe Müftüsü Dr. Hasan Rami Kara rehberliğinde ihtida merasimi gerçekleştirildi. İhtida merasiminde Saskia Hahn, Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. Müslüman olan Saskia Hahn, "İlayda" ismini aldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan merasimde İlçe Müftüsü Hasan Kara, İslam dininin temel esasları ile ilgili Hahn'a bilgi verdi. İhtida merasiminin ardından dua yapıldı. İlçe Müftüsü Kara, Hahn'a "İhtida Belgesi" ile birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından Almanca Kur'an-ı Kerim ve İslam dinine dair kitaplar hediye etti.

Merasimde şahit olarak Şaban Güntepe ve Saskia Hahn'ın arkadaşları da hazır bulundu. - KASTAMONU