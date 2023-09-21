Almanya Uyruklu Kadın Müslüman Oldu

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde Almanya uyruklu bir kadın, kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu. İlçe Müftüsü tarafından ihtida belgesi ve dini yayınlar hediye edildi.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde Almanya uyruklu Jennıfer Paula Görlitz, kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu.

Koçarlı Müftülüğü'nde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan ihtida merasiminde İlçe Müftüsü Kazım Ünsal, Jennifer Paula Görlitz'e İslam'ın esaslarını anlatıp, İslam dini ve Müslümanlık ile alakalı bilgiler verdi. Görlitz, kelime-i şahadet getirerek Müslüman olmanın kendisine büyük heyecan ve mutluluk yaşattığını söyledi.

İhtida töreninin ardından konuşan İlçe Müftüsü Ünsal, "Kendi isteği ve araştırması neticesinde Müslüman olmayı tercih eden hanımefendi kardeşimizi tebrik ediyorum. İslamiyet'i seçtiği andan itibaren hayatının kalan kısmında kendisine Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun bir hayat sürdürmeyi niyaz ediyorum" dedi.

Müslüman olan Görlitz'e İlçe Müftüsü Ünsal tarafından ihtida belgesi ile Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırladığı Almanca mealli Kur'an-ı Kerim ve Almanca çeşitli dini yayınlar hediye edildi. - AYDIN