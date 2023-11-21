Almanya, Ukrayna'ya yeni askeri yardım paketi hazırladı

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Ukrayna'ya yeni askeri yardım paketi hazırlandığını duyurdu. Paket, hava savunma füze sistemi, top mermileri ve diğer silahları içermektedir. Almanya, Rus saldırganlığına karşı mücadelede Ukrayna'ya destek olmayı sürdürmektedir.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, ülkesinin Ukrayna için yeni askeri yardım paketi hazırladığını bildirdi.

Pistorius, temaslarda bulunmak üzere geldiği Ukrayna'nın başkenti Kiev'de mevkidaşı Rüstem Umerov ile görüştü.

Daha sonra düzenlenen ortak basın toplantısında Pistorius, Almanya'nın Ukrayna'ya yeni askeri yardım paketi hazırladığını belirterek, paketin 4 IRIS-T hava savunma füze sistemi, 20 bin adet 155 milimetre kalibreli top mermisi, tanksavar mayınlar ve diğer silahlar içerdiğini aktardı.

Yardımın Almanya'nın geçen kıştan bu yana Ukrayna'ya sağladığı beşinci paket olduğuna işaret eden Pistorius, "Bunun, Rus saldırganlığına karşı mücadelenizde yardımcı olacağına inanıyorum." dedi.

Pistorius, Ukrayna'ya uzun menzilli "Taurus" füzelerini tedarik etme olasılığına ilişkin soruya, "Taurus hakkında yeni bir bilginin olmadığı" yanıtını verdi.

Bakan Pistorius ayrıca, Almanya'nın gelecek yıl Ukrayna'ya 140 bin adet 155 milimetre top mermisi tedarik etmeyi planladığını kaydetti.

Umerov da Rusya'nın ilhak ettiği Ukrayna topraklarının kurtarılmasına ilişkin, "Geçici olarak işgal edilen tüm bölgelerin kurtarılmasıyla ilgili bir planımız var ve bu plana göre hareket ediyoruz. Durmak yok, devam ediyoruz. Düşmana bir an bile nefes aldırmayacağız, yolumuza devam edeceğiz." ifadesini kullandı.