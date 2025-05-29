Almanya, Ukrayna'ya Uzun Menzilli Füze Tedarikine Destek Veremedi

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) – Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'i ile görüşmesinde Ukrayna'nın Taurus tipi uzun menzilli seyir füzelerinin tedariki yönündeki beklentisi gerçekleşmedi. Almanya, doğrudan füze sevkiyatı yerine, Ukrayna ile uzun menzilli silahların ortak üretimine destek verme kararı aldı.

Başbakan Merz, ikili görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, "Almanya, Ukrayna'nın kendi savunma sanayisini güçlendirmesine yardımcı olacak. Ortak üretimle Ukrayna, Rusya'nın iç bölgelerine kadar erişebilecek kapasiteye ulaşacak" dedi. Bu kapsamda Ukrayna Savunma Bakanı Rustem Umerov ile Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius arasında bir niyet mektubu imzalandı.

Zelenskiy, Almanya'nın mevcut projelere finansal destek sağlayacağını belirtti. Alman Savunma Bakanlığı da Ukrayna'ya çeşitli mühimmat ve hafif silahlar gönderileceğini açıkladı. Alman savunma şirketi Diehl ile Ukrayna arasında hava savunma sistemleri teslimatına yönelik bir anlaşma imzalandı. Yardım paketinin toplam değeri ise 5 milyar euroyu buluyor.

Muhalefet lideriyken Taurus füzelerinin Ukrayna'ya gönderilmesi için yoğun baskı yapan Friedrich Merz'e, Ukrayna kamuoyunda "Bay Taurus" lakabı verilmişti. Ancak başbakanlık koltuğuna oturduktan sonra daha temkinli bir tavır sergileyen Merz, füzelerin sevkiyatını acil bir çözüm olarak görmediğini ifade etti.

ZDF televizyonundaki açıklamasında Merz, "Eğer bu sistemleri altı ay ya da bir yıl sonra teslim edeceksek, bunun Ukrayna'ya şu anda bir faydası olmaz" diyerek önceliğin acil askeri yardımda olduğunu vurguladı.

Zelenskiy'nin Berlin ziyareti, Rusya'nın son haftalarda Ukrayna'ya yönelik füze ve İHA saldırılarını artırdığı bir döneme denk geldi. Bu durum, Batılı müttefiklerin üzerindeki baskıyı da beraberinde getirdi. Kiev yönetimi, daha hızlı ve etkili silah yardımı çağrısını yineledi.