Almanya, Ukrayna'ya silah yardımlarıyla 4,62 milyar avroya ulaştı

Almanya'nın silah ve askeri malzeme satışı, bu yılın ocak-haziran döneminde Ukrayna'ya silah yardımlarıyla yaklaşık 4,62 milyar avroya ulaştı. Almanya'nın silah ihracatında 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 12 artışa ulaşıldı. Almanya'nın en fazla silah ve askeri teçhizat ihracat lisansı verdiği ülkenin, geçen yıl olduğu gibi Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna olduğu kaydedildi.

Almanya'nın silah ve askeri malzeme satışı, bu yılın ocak-haziran döneminde Ukrayna'ya silah yardımlarıyla yaklaşık 4,62 milyar avroya ulaştı.

Alman Haber Ajansının (DPA) haberine göre, Sol Parti'nin soru önergesine yanıt veren Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı, hükümetin bu yılın ilk yarısında (19 Haziran'a kadar) 4,62 milyar avroluk silah ve askeri malzeme satışına onay verdiğini açıkladı.

Böylece, ülkenin silah ihracatında 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 12 artışa ulaşılmış oldu.

Ayrıca, bu yıl Almanya'nın en fazla silah ve askeri teçhizat ihracat lisansı verdiği ülkenin, geçen yıl olduğu gibi Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna olduğu kaydedildi.

Berlin, Kiev'e 1,18 milyar avroluk silah ve teçhizat satışına onay verdi. Geçen yıl da Alman şirketlerinin Ukrayna'ya 2,24 milyar avroluk silah ve teçhizat satışına izin verilmişti.

Bu arada, son 1,5 yılda Kiev'e Almanya'dan silah onaylarının toplamı 3,42 milyar avroya ulaştı.

Alman hükümetinin Ukrayna'ya ihracat izinleri Leopard 2 ve Gepard tipi uçaksavar tanklarını, mühimmatları, PzH obüslerini, stinger füzelerini, el bombalarını, kaskları ve araçları da kapsıyor.

Ukrayna'yı, 1,03 milyar avro ile Macaristan izlerken, 266,6 milyon avro ile Güney Kıbrıs, 265,8 milyon avro ile ABD ve 227 milyon avro ile İngiltere takip etti.

İngiltere'yi 226,8 milyon avro ile Fransa, 92,3 milyon avro ile Polonya ve 83,7 milyon avro ile Finlandiya izledi.

Bu arada, Almanya'da 2021'de silah ihracatına kısıtlamalar getirme vaadiyle iktidara gelen hükümetin, 2022'de ülke tarihinin ikinci büyük ihracat rakamlarına imza atması dikkati çekmişti.

Almanya'da koalisyon müzakerelerinde, Yeşiller, Sosyal Demokrat Parti'nin zorlamasıyla, Alman hükümeti aslında silah ihracatını azaltmayı ve bu amaçla bir kontrol yasası çıkarmayı amaçlıyordu.

Yeşiller Partisi liderliğindeki Ekonomi Bakanlığı, ülkenin silah ihracatı kontrol yasasının güçlendirilmesi ve daha fazla şeffaflık sağlaması için bir yılı aşkın süredir çalışmalar yapıyor.

Almanya'nın 15 Haziran'da açıkladığı ilk kapsamlı Ulusal Güvenlik Stratejisi'nde ise Alman hükümetinin "silah ihracatına kısıtlamalar getirme vaadine" bağlı kalmak istediği vurgulanmıştı. Strateji belgesinde, silah ihracatı için alınacak kararlarda "alıcı ülkelerde insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğüne" dikkat edileceği belirtilmişti.

Stratejide, Alman hükümetinin "ittifak ve güvenlik çıkarlarını, jeostratejik durumu ve artan Avrupa silahlanma işbirliğinin gerekliliklerini de dikkate aldığına" vurgu yapılmıştı.

Rusya-Ukrayna savaşı, Almanya'yı askeri yaklaşımında tarihi bir dönüşüme iterken, Almanya Başbakanı Olaf Scholz savaşın başlamasından sonra ülkesinin NATO'nun "GSYH'nin yüzde 2'sinin savunma giderlerine harcanması" hedefine uyacaklarını açıklamıştı.

Rusya'nın Ukrayna'ya savaşını "dönüm noktası" olarak nitelendiren Scholz, silahlı kuvvetlerin modern silahlarla yeterince donatılması için 100 milyar avroluk ek fon açıklamıştı.