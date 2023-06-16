Almanya, Ukrayna'ya Patriot füzeleri gönderecek

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemi için 64 füze daha göndereceklerini açıkladı. Ayrıca NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda Ukrayna'ya yapılacak diğer destekler de ele alındı.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, ülkesinin Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemi için 64 füze daha göndereceğini söyledi.

Pistorius, Brüksel'de NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında gazetecilere yaptığı açıklamada, toplantı çerçevesinde, hava savunması ve tankların bakımı gibi Ukrayna'ya yapılacak desteğin de ele alındığını belirtti.

Almanya'nın, bir süre önce Ukrayna'ya 2,7 milyar avroluk destek paketini açıkladığını anımsatan Pistorius, "Buna ek olarak, Patriot sistemi için ivedilikle 64 füze daha sağlamaya karar verdik." dedi.

Pistorius, bunun, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin hava savunmasına kalıcı destek anlamında önemli bir karar olduğunu kaydetti.

Almanya Savunma Bakanı Pistorius, dün akşam Baltık ülkeleri, Kanada ve İngiltere'den mevkidaşlarıyla bir araya geldiği bilgisini paylaşarak, görüşmelerde İttifakın doğu kanadında 2024'de veya 2025'te bir tatbikat yapılması konusunu ele aldıklarını aktardı.

Boris Pistorius, planlanan tatbikatın, bölgede daha iyi koordinasyon sağlanmasıyla ilgili olacağını belirterek, askeri birliklerin hızlı hareket etmesinin önemine işaret etti.

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta, temmuzda düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nde, üye ülkelerin gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) asgari yüzde 2'sini savunmaya ayırma önerisinin, önemli bir konu olacağını dile getiren Pistorius, Almanya olarak bu hedefe 2024'te ulaşmak ve kalıcı olarak sürdürmek istediklerini sözlerine ekledi.