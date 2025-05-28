Almanya, Ukrayna'ya Füze Desteği Sözü Verdi

Almanya, Ukrayna'ya Füze Desteği Sözü Verdi
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Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile yaptığı görüşmede, Ukrayna'ya füze desteği vereceklerini ve uzun menzilli füze üretiminde destek sağlayacaklarını duyurdu. Merz, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını eleştirerek, Almanya'nın askeri yardımlarını artıracaklarını belirtti.

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) – Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna'ya füze desteği sözü verdi. Merz, Almanya'nın, Ukrayna'yı uzun menzilli füze üretimi konusunda da destekleyeceğini, bu kapsamda iki ülkenin savunma bakanlarının bir niyet anlaşması imzalayacağını bildirdi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile görüşmek üzere Berlin'e resmi ziyarette bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin, Berlin'deki temasları sürüyor.

Başbakan Merz'in, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yi, Başbakanlık binasında resmi törenle karşılaması ve ikili görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan Almanya Başbakanı Merz, Rusya-Ukrayna savaşı barış müzakerelerine ilişkin Rusya'nın hiçbir istek göstermediğini belirterek, "Son üç haftada diplomasi adına gösterdiğimiz çabayı hala görmezden gelen varsa, gerçeği algılamayı reddediyor demektir" dedi.

Avrupa'nın daha önce bu düzeyde diplomatik girişimde bulunmadığını belirten Merz, Rusya'nın diyaloğa yanaşmamasının, dünya kamuoyuna gerçek niyetlerini göstereceğini ifade etti. Bu durumun sonuçları olacağını belirten Merz, yeni bir yaptırım paketi üzerinde çalışıldığını da kaydetti.

Merz, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik yoğun hava saldırılarını sert sözlerle eleştirerek, bu saldırıların sadece Ukrayna'da değil, Avrupa ve ABD'de ateşkes arayışında bulunan herkes için "yüze atılmış bir tokat" olduğunu söyledi.

Almanya'nın Ukrayna'ya askeri desteği sürdüreceğini ve artıracağını belirten Merz, bu yardımların detaylarını kamuoyuyla paylaşmayacağını belirtti.

Başbakan Merz, bir gazetecinin, Taurus seyir füzelerinin gönderilip gönderilmeyeceğine ilişkin sorusunu ise yanıtsız bıraktı.

Almanya'nın, Ukrayna'yı uzun menzilli füze üretimi konusunda da destekleyeceğini açıklayan Merz, bu kapsamda iki ülkenin savunma bakanlarının bir niyet anlaşması imzalayacağını bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise görüşmede, Rusya'nın yeni bir saldırı hazırlığında olduğunu ve ülkesinin daha fazla uluslararası desteğe ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Kaynak: ANKA / Dünya
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