Almanya, Ukrayna'ya 400 Milyon Avroluk Askeri Yardım Paketi Sağlayacak

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, ülkesinin Ukrayna'ya 400 milyon avroluk yeni bir askeri yardım paketi sağlayacağını açıkladı. Yardım paketi, acil ihtiyaç duyulan mühimmat, zırhlı araçlar ve mayın temizleme sistemlerini içermektedir. Ayrıca kış için özel askeri kıyafetler, elektrik ve ısı jeneratörleri de gönderilecektir. Almanya, son aylarda Ukrayna'ya verdiği askeri desteği önemli ölçüde arttırmış olup, ABD'den sonra Ukrayna'ya en çok destek sağlayan ikinci ülke konumundadır.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, ülkesinin Ukrayna'ya 400 milyon avroluk yeni bir askeri yardım paketi sağlayacağını bildirdi.

Pistorius, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, yardım paketinin acil ihtiyaç duyulan mühimmat, zırhlı araçlar ve mayın temizleme sistemlerini içereceğini belirterek, "Ayrıca kış için özel askeri kıyafetler, elektrik ve ısı jeneratörleri de göndereceğiz. Paket toplamda 400 milyon avro değerinde olacak." dedi.

Kovid-19 testi pozitif çıktı

Bakan Pistorius, ayrıca Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle Ramstein hava üssünde yapılacak "Ukrayna Savunma Temas Grubu" toplantısına katılamayacağını duyurdu.

Son aylarda Ukrayna'ya verdiği askeri desteği önemli ölçüde arttıran Almanya, ABD'den sonra Ukrayna'ya en çok destek sağlayan ikinci ülke konumunda bulunuyor.

Almanya daha önce de aralarında tanklar, piyade savaş araçları, zırhlı personel taşıyıcılar, keşif uçakları ve hava savunma sistemlerinin de bulunduğu milyarlarca dolar değerinde silah ve teçhizat teslim etmişti.