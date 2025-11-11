Almanya, Ukrayna'ya 2026 için Yardımını Artırıyor

Haber: İlhan Baba

(BERLİN)- Almanya, Ukrayna'ya yapacağı yardımı 2026 yılı için artırma kararı aldı. Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı son bütçe taslağına göre, Ukrayna'ya yapılacak destek 3 milyar avro artırılarak toplam 11,55 milyar avroya çıkarılacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bu ek kaynağın topçu sistemleri, insansız hava araçları (dronlar), zırhlı araçlar ve iki adet Patriot hava savunma sistemi alımı için kullanılacağı belirtildi. Yardımlar, Ukrayna'nın Rusya'nın saldırılarına karşı savunmasını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Alman Federal Meclisi'nin (Bundestag) Bütçe Komisyonu, 2026 bütçesi üzerinde son düzenlemeleri yapmak için perşembe günü toplanacak. Maliye Bakanlığı ayrıca, iklim ve dönüşüm fonu ile altyapı ve iklim nötrlüğü için oluşturulan özel bütçedeki değişikliklerin daha sonra iletileceğini bildirdi.

Hiristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD)'den oluşan koalisyon hükümeti, yaz aylarında hazırlanan taslağa bazı eklemeler de yaptı. Buna göre, ulaşım bütçesinden 450 milyon avro, karayolu ağının bakımından alınarak yeni yol ve köprü projelerine aktarılacak. Büyük altyapı projeleri bundan sonra "Altyapı ve İklim Nötrlüğü" adlı yeni özel fondan finanse edilecek.

Ayrıca, 2026 yılında yürürlüğe girmesi planlanan "erken emeklilik" ödemeleri için Alman Emeklilik Sigortası Kurumu'na 50 milyon avro ayrıldığı açıklandı.