Almanya, Suriyelilerin Ülkesine Geri Gönderilmesi Sürecini Başlatıyor

Güncelleme:
Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Suriye'deki durumu 1945 Almanyası'ndan daha kötü olarak tanımladı. Başbakan Friedrich Merz, iç savaşın sona erdiğini belirterek Suriyelilerin Almanya'dan iadelerine yönelik sürecin başlatılacağını açıkladı.

Haber: İlhan Baba

(BERLİN)- Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Suriye'deki yıkımı "1945 Almanyası'ndan daha kötü" sözleriyle tanımladı. Başbakan Friedrich Merz ise iç savaşın sona erdiğini belirterek, Suriyelilerin ülkelerine geri gönderilmesi sürecinin başlatılacağını açıkladı.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, partisinin grup toplantısında Suriye'deki durumu değerlendirirken dikkat çekici bir benzetme yaptı. " Suriye, 1945'teki Almanya'dan daha kötü görünüyor" diyen Wadephul, ülkenin savaş sonrası harabeye döndüğünü vurguladı.

Wadephul, aşırı hassas davrandığı yönündeki eleştirileri reddederek "Ben yumuşak biri değilim" ifadelerini kullandı. Toplantıda Başbakan Friedrich Merz, Wadephul'a destek vererek Orta Doğu gezisini övdü. Hükümetin çizgisinin belirli olduğunu belirten Merz, suç işlemiş Suriyeli suçluların en kısa sürede sınır dışı edilmesi gerektiğini, ayrıca Almanya'da çalışmayan Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri için çaba gösterileceğini söyledi.

Hiristiyan Demokrat Birlik Parti (CDU) Grup Başkanı Jens Spahn ise, Wadephul'un açıklamalarını geç düzeltmesinin parti içinde rahatsızlık yarattığını söyledi. "Bazen yanlış anlaşılmaları hızlıca açıklığa kavuşturmak gerekir" diyen Spahn, göç politikasında elde edilen başarıların bu tür tartışmalarla gölgelenmemesi gerektiğini belirtti.

Wadephul, Merz ile arasında herhangi bir görüş ayrılığı bulunmadığını da vurguladı. "Hem Dışişleri Bakanlığı hem de ben, suçluların ve güvenlik riski taşıyan kişilerin Suriye ve Afganistan'a iadesini aktif şekilde destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Wadephul geçen hafta Suriye'nin başkenti Şam yakınlarındaki yıkılmış Harasta bölgesini ziyaret etmiş, "Şu anda geniş kapsamlı geri dönüşler pek mümkün değil, çünkü altyapı büyük ölçüde yok edilmiş durumda" demişti.

Başbakan Merz,  "Suriye'de iç savaş sona erdi. Artık Almanya'da sığınma hakkı için hiçbir gerekçe kalmadı. Bu nedenle geri gönderme sürecini başlatıyoruz" dedi. Merz, gönüllü dönüşleri teşvik edeceklerini, ancak geri dönmeyi reddedenlerin de "yakında sınır dışı edileceğini" vurguladı.

Kaynak: ANKA / Güncel
