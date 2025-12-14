Almanya, Pakistan'da Bekleyen Afganların Kabul Sürecini Hızlandırıyor

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) - Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Pakistan'da bekleyen Afganların Almanya'ya kabul süreçlerinin hızlandırıldığını açıkladı. Wadephul, "Gerekli kontroller ve uçuşlar artık hızlı bir şekilde gerçekleştiriliyor" dedi.

Wadephul, Almanya'nın Afganlara yönelik bağlayıcı kabul taahhütlerini yıl sonuna kadar tamamlamayı hedeflediğini belirtti. Wadephul, Pakistan'da bekleyen Afganların durumunun ciddi olduğunu ve Almanya için öncelik taşıdığını vurguladı.

Alman İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, daha önce yaklaşık 2 bin kişilik Afgan grubunun kabulünü yeniden değerlendirmiş ve bunlardan 650 kişinin artık kabul edilmeyeceğini açıklamıştı. Bu karar, muhalefet partileri ve insan hakları örgütleri tarafından tepkiyle karşılandı. Wadephul, bu konuda sorumluluğun İçişleri Bakanlığı'na ait olduğunu hatırlattı.

Wadephul ayrıca, Pakistan tarafıyla yaptığı görüşmeler sonucunda bazı kabul süreçlerinin altı ay uzatılabildiğini ve bu sayede özellikle federal kabul programındaki kişilerin Almanya'ya gelebildiğini ancak, İçişleri Bakanlığı'nın, geçiş programı ve insan hakları listesinde yer alan kişiler için aynı esnekliği artık uygulamadığını ifade etti.