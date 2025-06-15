Almanya, Ortadoğu Gerginliğini Yakından Takip Ediyor

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sebastian Fischer Wagner, İsrail ve İran arasındaki çatışmalar nedeniyle Almanya'nın bölgedeki gelişmeleri izlediğini ve tansiyonu düşürmek için diplomatik çabaların sürdüğünü açıkladı.

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sebastian Fischer Wagner, İsrail ve İran arasındaki çatışmalar nedeniyle bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve krizin daha da tırmanmaması için yoğun diplomatik çabaların sürdüğünü bildirdi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de, Ortadoğu'daki gerilime ilişkin Almanya'nın tutumu ve atılan adımlar değerlendirildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sebastian Fischer Wagner, İran'ın nükleer silah geliştirmesini engellemeye yönelik diplomatik sürecin sürdüğünü, ancak şu anda bölgedeki güvenlik durumunun ciddiyeti nedeniyle önceliğin tansiyonu düşürmek olduğunu ifade etti.

Dışişleri Bakanlığı bünyesinde kriz masası oluşturulduğu ve Almanya'nın yurt dışındaki temsilciliklerinde güvenlik önlemlerinin artırıldığı açıklandı. Wagner, özellikle Almanya vatandaşlarına yönelik uyarıların Reise- und Sicherheitshinweise (Seyahat ve Güvenlik Bilgileri) üzerinden güncellendiğini, yurttaşların sistem üzerinden iletişim bilgilerini paylaşmalarının önem taşıdığını vurguladı.

İsrail, İran ve çevre ülkelerdeki Alman vatandaşlarının güvenliği için tüm önlemlerin değerlendirildiği belirtildi.

Kaynak: ANKA / Dünya
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