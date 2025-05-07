Almanya'nın Yeni Şansölyesi Merz'e Uluslararası Tebrikler

Haber: İlhan BABA

(BERLİN) – Almanya'nın yeni Şansölyesi Friedrich Merz'e, göreve seçilmesinin ardından uluslararası kamuoyundan çok sayıda tebrik geldi. İlk resmi ziyaretlerini Fransa ve Polonya'ya gerçekleştiren Merz, bugün Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü. Merz, daha sonra Polonya Başbakanı Donald Tusk ile görüşmek için Varşova'ya gidecek.

Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisinin Genel Başbakanı Friedrich Merz, Federal Meclis'te ikinci tur oylamada başbakan seçilmesinin ardından, ilk yurt dışı ziyaretini Fransa'ya yaptı. Merz, Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü. Macron, "Fransız-Alman motorunu yeniden güçlendirmeliyiz" diyerek işbirliği vurgusu yaptı.

Daha sonra Polonya Başbakanı Donald Tusk ile görüşmek için Varşova'ya gidecek Merz'in gündeminde, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik tutumu ve düzensiz göç yer alacak. Tusk, dün sosyal medya üzerinden, "Tebrikler, yarın Varşova'da görüşürüz Sayın Şansölye" mesajını paylaştı.

Avrupa'dan Merz'e destek ve tebrik mesajları

Uluslararası medya, Merz'in ilk turda başarısız olmasını "şok", "siyasi kriz" ve "tarihi bir gerileme" olarak nitelendirse de Almanya'nın yeni Şansölyesi Merz'e çok sayıda tebrik mesajı geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, Merz'in seçilmesinin ardından henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak Merz, Trump ile perşembe günü bir telefon görüşmesi planlandığını açıkladı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Merz'i tebrik ederek, iki ülke arasında ulusal ve ekonomik güvenlik konularında işbirliği yapma arzusunu dile getirdi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Merz'in seçilmesini Avrupa için yeni bir ivme olarak değerlendirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Merz'i tebrik ederek, Almanya'nın Avrupa ve transatlantik meselelerde daha fazla liderlik üstlenmesini umduğunu belirtti, ayrıca Almanya'nın Ukrayna'ya sağladığı destek için teşekkür etti.

Avusturya Şansölyesi Christian Stocker, ortak sınırların ortak sorumluluk anlamına geldiğini belirterek, dostane işbirliğini dört gözle beklediğini ifade etti.

Estonya Başbakanı Kristen Michal, güçlü ve müreffeh bir Almanya'nın tüm Avrupa'yı güçlendirdiğini vurguladı.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson da Almanya'nın benzer düşüncelere sahip ve güvenilir bir komşu olduğunu belirtti.

Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo, Almanya'nın rolünün ve liderliğinin Avrupa'nın güvenliğini sağlamada belirleyici olduğunu ifade etti.

Çekya Başbakanı Petr Fiala, Almanya ile birçok alanda yakın ilişkiler içinde olduklarını ve yasa dışı göçle mücadele, savunma ve güvenliğin güçlendirilmesi ile Avrupa'nın rekabetçiliğinin sağlanması konularında ortak görüşlere sahip olduklarını aktardı.

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, birlikte, güvenlik, demokrasi ve güçlü bir ittifak için çalıştıkları mesajını vererek, Almanya'nın NATO üyeliğinin 70. yıl dönümünü kutladı.

Letonya Başbakanı Evika Silina, Almanya'nın Avrupa'daki liderliğini ve Baltık Denizi bölgesinin güvenliği ve refahındaki önemli rolünü takdir ettiklerini söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Merz'i, "Avrupa'nın dostu ve uzmanı" olarak nitelendirerek, daha güçlü ve rekabetçi bir Avrupa için birlikte çalışmayı dört gözle beklediğini ifade etti.

Avrupa Konseyi Başkanı António Costa, Almanca "Herzlichen Glückwunsch!" diyerek Merz'i tebrik etti ve birlikte iddialı bir Avrupa gündemi üzerinde çalışmayı sabırsızlıkla beklediğini dile getirdi.