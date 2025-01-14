Almanya'nın Sığınmacı Geri Gönderme Zorlukları Artıyor

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) - Almanya, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden gelen sığınmacıların geri gönderilmesi konusunda büyük zorluk yaşıyor. Federal Göç ve Mülteciler Dairesi'nin (BAMF) açıkladığı veriler, sığınmacıların ilk ayak bastıkları AB ülkesinde iltica başvurusu yapmalarını zorunlu kılan Dublin Anlaşması'nın AB içinde etkin bir şekilde uygulanmadığını gözler önüne serdi. Almanya, diğer üye ülkelerden şikayetçi olsa da veriler Berlin'in de anlaşmaya uymakta başarısız olduğunu gösteriyor.

Almanya, AB ülkelerinden gelen sığınmacıların geri gönderilmesi konusunda zorluk yaşıyor. Federal Göç ve Mülteciler Dairesi'nin (BAMF) açıkladığı veriler, Dublin Anlaşması'nın AB içinde etkin bir şekilde uygulanmadığını gözler önüne serdi. Almanya, diğer üye ülkelerden şikayetçi olsa da veriler Berlin'in de anlaşmaya uymakta başarısız olduğunu gösteriyor. Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında sığınma başvurularının hangi ülke tarafından işleme alınacağına karar veren bir düzenleme olan Dublin Anlaşması'na göre, sığınmacıların ilk geldiği AB ülkesinin sığınma başvurusunu işleme koymasını sağlıyor.

Almanya'nın geri gönderme talepleri sınırlı sayıda karşılık buluyor

BAMF verilerine göre, Almanya'nın geri gönderim talepleri sınırlı bir oranda karşılık buluyor. Almanya, geçen yıl 74 bin 583 geri gönderim talebinde bulunurken, yalnızca 5 bin 827 başvuru kabul edildi. Özellikle İtalya ve Yunanistan gibi ülkelerde bu oran daha da düşük seviyede. Almanya'dan İtalya'ya 12 bin 841 talep iletilirken, 10 bin 402'si kabul edilmesine rağmen yalnızca üç kişi geri gönderildi. Yunanistan'a yapılan 15 bin 453 talebin ise yalnızca 219'u kabul edildi ve sadece 22 kişi geri gönderilebildi.

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, İtalya ve Yunanistan gibi ülkelerin büyük bir göç baskısı altında olduğuna dikkat çekerek, "Bu ülkelerin kendi toplumlarına karşı sorumluluklarını göz önünde bulundurmaları gerekiyor" dedi. Ancak Almanya İçişleri Bakanlığı, geri kabul taleplerine karşı gösterilen dirence tepki gösterdi. Almanya'nın yalnızca diğer ülkelerden değil, kendisinden yapılan taleplerde de yeterince etkin olmadığı ortaya çıktı. BAMF verilerine göre, geçen yıl Almanya'ya yapılan 14 bin 984 geri kabul talebinden 10 bin 112'si onaylandı, ancak yalnızca 4 bin 592 kişi Almanya'ya geri kabul edilebildi.

Göç politikası eleştiriliyor

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Sekreteri Carsten Linnemann, mevcut göç politikasını eleştirerek "Almanya'ya yasa dışı göçü durdurmalıyız ve sınırlarımızda göçmenleri geri çevirmeliyiz" dedi. Linnemann, mevcut verilerin göç politikalarında köklü bir değişikliğe ihtiyaç duyulduğunu açıkça gösterdiğini belirtti.