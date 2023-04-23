Almanya'nın Rus diplomatlara yönelik kararına Rusya'dan misilleme

Almanya, ülkedeki Rus diplomatların sınır dışı edilmesi kararını aldı. Söz konusu karara Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Almanya'nın bu kararının diplomatik ilişkileri yok ettiği vurgulanarak, "Alman makamları, Almanya'daki Rus diplomatik misyon çalışanlarının bir kez daha toplu olarak sınır dışı edilmesine karar vermiştir. Diplomatik boyutu da dahil olmak üzere Rus-Alman ilişkilerinin tamamını meydan okurcasına tahrip etmeye devam eden Berlin'in bu eylemlerini şiddetle kınıyoruz" denildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Almanya'nın bu eyleminin 'düşmanca' olduğu ifade edilerek, "Berlin'in düşmanca eylemlerine bir tepki olarak Rus tarafı, Alman diplomatların Rusya'dan sınır dışı edilmesinin yanı sıra ülkemizdeki Alman diplomatik misyonlarının azami çalışan sayısını önemli ölçüde sınırlamaya karar verdi ve bu karar 5 Nisan 2023 tarihinde Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndaki görüşme sırasında Federal Almanya Cumhuriyeti'nin Rusya Büyükelçisi G. von Geyr'e resmi olarak bildirildi" denildi.