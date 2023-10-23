Almanya'nın Mainz şehrinde ZDF binası bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı
Dünya Haberleri
Almanya'nın Mainz şehrinde bulunan kamu televizyonu ZDF'nin binası, sabah erken saatlerde yapılan bomba ihbarı üzerine boşaltıldı. Polis ekipleri binada incelemelerde bulunduktan sonra herhangi bir tehdit bulunmadığını bildirdi.
Almanya'nın Mainz şehrinde, kamu televizyonu ZDF'nin binası "bomba ihbarı" nedeniyle boşaltıldı.
Mainz polisinden yapılan açıklamada, sabah erken saatlerde Alman kamu televizyon kanalı ZDF'nin binasında bomba olduğu ihbarı yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, ihbarın ardından Lerchenberg bölgesindeki çalışanların ve tesisteki diğer kişilerin güvenliğini sağlamak amacıyla binanın boşaltıldığı kaydedildi.
Açıklamada, Eyalet Kriminal Polis Ofisinden uzmanlar ve köpeklerin, binada incelemeler yaptığı aktarıldı.
İncelemenin ardından binalarda herhangi bir tehdit bulunmadığı bildirilen açıklamada, çalışan 600 kişinin ofislerine geri dönmeye başladığı bilgisi paylaşıldı.