Haberler ›› Dünya ›› Almanya'nın Mainz şehrinde ZDF binası bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı

Almanya'nın Mainz şehrinde ZDF binası bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı

Almanya'nın Mainz şehrinde bulunan kamu televizyonu ZDF'nin binası, sabah erken saatlerde yapılan bomba ihbarı üzerine boşaltıldı. Polis ekipleri binada incelemelerde bulunduktan sonra herhangi bir tehdit bulunmadığını bildirdi.