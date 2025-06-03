Almanya'nın Eski Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, BM Genel Kurulu Başkanlığı'na Seçildi

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 80. Dönem Başkanlığı'na, Almanya'nın eski Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock seçildi. 193 üyeli Genel Kurul'da yapılan gizli oylamada 167 oy alan Baerbock, görevi 9 Eylül 2025'te devralacak, başkanlık görevini bir yıl süreyle sürdürecek.

BM sistemindeki en yüksek temsil görevlerinden biri olarak kabul edilen BM Genel Kurulu Başkanlığı'na seçilen Baerbock, BM Genel Kurulu'na başkanlık edecek beşinci kadın oldu.

Seçildikten sonra yaptığı konuşmada "daha iyi birliktelik" temasını öne çıkaran Baerbock, dünya genelindeki silahlı çatışmalar, iklim krizi, yoksulluk ve kurumsal yetersizlikler gibi temel sorunlara dikkat çekti.

Oylama, Rusya'nın talebi üzerine gizli yapıldı. Moskova yönetimi, Baerbock'un adaylığına karşı çıkarak kendisini "taraflı" olmakla suçladı. Buna rağmen 167 oyla seçilmesi, Almanya adına önemli bir diplomatik başarı olarak yorumlandı.