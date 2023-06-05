Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği, Solingen saldırısında hayatını kaybedenleri anma etkinliği düzenledi

Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği, Solingen kentinde 1993'te düzenlenen aşırı sağcı saldırıda yaşamını yitiren kurbanları anmak için Ankara'daki Goethe Enstitüsü'nde anma etkinliği düzenledi. Etkinliğe, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz, Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar ve Eğitim Genel Müdürü Büyükelçi Ali Murat Başçeri, "Bilge Ana - Mevlüde Genç" belgesel filminin yönetmeni Sevinç Yeşiltaş ve Solingen'de hayatını kaybeden Genç ailesinin akrabaları katıldı.

Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği, Almanya'nın Solingen kentinde 1993'te düzenlenen aşırı sağcı saldırıda yaşamını yitiren kurbanları anmak için Ankara'daki Goethe Enstitüsü'nde anma etkinliği düzenledi.

Etkinliğe, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz, Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar ve Eğitim Genel Müdürü Büyükelçi Ali Murat Başçeri, "Bilge Ana - Mevlüde Genç" belgesel filminin yönetmeni Sevinç Yeşiltaş ve Solingen'de hayatını kaybeden Genç ailesinin akrabaları katıldı.

Solingen'de Genç ailesinin evinin kundaklanmasını "ırkçı ve hain" saldırı olarak nitelendiren Schulz, olayda 5 evladını yitiren ve 30 Ekim 2022'de hayatını kaybeden Mevlüde Genç'i anarak "O, başkaları duvar örerken köprüler kurma görevini üstlendi, şiddete karşı affedicilik ve sevgiyle karşılık verdi." ifadesini kullandı.

Schulz, Almanya'da dışlama, ayrımcılık ve ırkçılığın henüz aşılamadığına dikkati çekerek "Federal hükümet, sivil toplumla sıkı bir işbirliği içinde, ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve nefret suçlarıyla mücadeleyi daha da güçlendirmiştir." dedi.

Büyükelçi Başçeri ise Mevlüde Genç'in mücadelesi için "Böyle büyük bir acıya rağmen vakur duruşuyla, metanetiyle, yaptığı itidal çağrılarıyla dünyaya örnek oldu." değerlendirmesini yaptı.

Saldırının unutulmaması gerektiğini kaydeden Başçeri, "Solingenlerin tekrarlanmaması için her türlü işbirliğine hazırız." diye konuştu.

Başçeri, ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve Müslümanlara yönelik nefret suçlarının son dönemde arttığını hatırlatarak, bu suçlara karşı birlikte mücadele etmenin önemini vurguladı.

Konuşmaların ardından Solingen faciasını ve sonrasında verilen mücadeleyi anlatan "Bilge Ana - Mevlüde Genç" belgesel filmi gösterildi.

Solingen faciası

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Solingen kentinde 29 Mayıs 1993'te Genç ailesinin Untere Werner Caddesi'ndeki evleri kundaklanmış, saldırıda Gürsün İnce (28), Hatice Genç (19), Gülüstan Öztürk (12), Hülya Genç (9) ve Saime Genç (5) hayatını kaybetmişti.

Yakalanan failler Markus Gartmann, Felix Köhnen, Christian Reher ve Christian Buchholz, hapis cezalarını çektikten sonra serbest bırakıldı.

Kimlikleri gizli tutulan failler, yaşamlarını Almanya'da sürdürüyor.