Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği Solingen saldırısında hayatını kaybedenleri anarak isimlerini paylaştı

Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği, Almanya'nın Solingen kentinde 1993'te düzenlenen aşırı sağcı saldırıda yaşamını yitiren kurbanları anarak isimlerini paylaştı.

Almanya'nın Ankara Büyükelçiliğinin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Solingen'de 29 Mayıs 1993'te 5 insan aşırı sağcılar tarafından gerçekleştirilen kundaklamada hayatını kaybetti. Bugün, bu korkunç suçun üzerinden 30 yıl geçtikten sonra kurbanları anıyor ve aileleriyle birlikte yas tutuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kurbanların isimlerinin unutulmayacağının vurgulandığı paylaşımda, kurbanların siyah fon üzerine isimlerinin yazılı olduğu görsele de yer verildi.

Solingen faciası

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Solingen kentinde 29 Mayıs 1993'te Genç ailesinin Untere Werner Caddesi'ndeki evleri kundaklanmış, saldırıda Gürsün İnce (28), Hatice Genç (19), Gülüstan Öztürk (12), Hülya Genç (9) ve Saime Genç (5) hayatını kaybetmişti.

Yakalanan failler Markus Gartmann, Felix Köhnen, Christian Reher ve Christian Buchholz, hapis cezalarını çektikten sonra serbest bırakıldı.

Kimlikleri gizli tutulan failler, yaşamlarını Almanya'da sürdürüyor.