Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği Schengen vizesi ret iddialarına yanıt verdi

Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği, Türk vatandaşlarının Schengen vizesi başvurularındaki ret oranlarının arttığı iddiasına ilişkin açıklama yaptı. Büyükelçilik, Türkiye'de Ocak-Mayıs 2023 döneminde yaklaşık 100.000 Schengen vizesi verildiğini ve Almanya'nın Türkiye'deki hiçbir ülkeden daha fazla vize vermediğini belirtti.

Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği, Türk vatandaşlarının Schengen vizesi başvurularındaki ret oranlarının arttığı iddiasına ilişkin " Türkiye'de Ankara, İstanbul ve İzmir'deki Alman dış temsilcilikleri Ocak-Mayıs 2023 döneminde yaklaşık 100.000 Schengen vizesi vermiş olmaktan gurur duymaktadır. Almanya şu anda dünyanın hiçbir ülkesinde Türkiye'dekinden daha fazla vize vermiyor" açıklamasını yaptı.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya'nın "2022 yılında ret verilen vize müracaat oranı yüzde 15'in üzerinde iken, 2023'te bu oran yüzde 50 civarına yükseldi" açıklamasının ardından başlayan Schengen vizesi ret oranlarına ilişkin tartışmalar sürüyor. Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin resmi Twitter hesabından konuya ilişkin bir açıklama paylaşıldı. Açıklama şöyle:

"Türkiye'de Ankara, İstanbul ve İzmir'deki Alman dış temsilcilikleri Ocak-Mayıs 2023 döneminde yaklaşık 100.000 Schengen vizesi vermiş olmaktan gurur duymaktadır. Bu sayı 2022'nin aynı dönemine göre %50 oranında artmış ve yeniden pandemi öncesi 2019 yılındaki seviyeye ulaşmıştır. Buna ek olarak, 2023 yılında 18.000'den fazla ulusal vize düzenlemiş bulunuyoruz. Almanya şu anda dünyanın hiçbir ülkesinde Türkiye'dekinden daha fazla vize vermiyor. Bu, vize birimlerindeki 112 çalışanımızın özverili çabaları sayesinde mümkün olmaktadır."