Almanya, Nijer'deki Darbe Sonrası ECOWAS'ın Diplomatik Çabalarını Destekliyor

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sebastian Fischer, 26 Temmuz'da darbe yapılan Nijer'de bir çözümün bulunması için Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'nun (ECOWAS) tüm diplomatik seçenekleri kullanma yönünde harcadığı çabayı memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Fischer, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, ECOWAS ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarının yarın Nijerya'nın başkenti Abuja'da bir araya geleceğine işaret etti.

"ECOWAS'ın tüm diplomatik seçenekleri kullanmayı sürdürmesini ve bu şekilde bir çözüm bulmaya çalışmasını memnuniyetle karşılıyoruz." diyen Fischer, Dışişleri Bakanlığı'nın Afrika Sorumlusu Christoph Retzlaff'ın ECOWAS Zirvesi'ne gözlemci olarak katılması ve bu çerçevede görüşmeler yapması için Abuja'ya gönderildiğini belirtti.

Fischer, Alman hükümetinin Nijer'deki cuntanın yeni bir başbakan atama adımını nasıl değerlendirdiğine ilişkin soruya da "Nijer'in bir anayasası var. Burada bir başbakanın nasıl atandığına, belirlendiğine ve daha sonra hangi demokratik usullere göre göreve geleceğine dair net kurallar var. Ordu tarafından getirilen bir hükümet buna kesinlikle dahil değil." şeklinde cevap verdi.

Sözcü Fischer, Alman hükümetinin Nijer'de anayasal düzene dönülmesini talep ettiğini kaydetti.

Nijer'deki darbe

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane (Ömer) Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlenmiş ve geçiş hükümetinin başına geçmişti.???????